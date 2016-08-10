Запорожье, Украина, 10 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В Запорожье в здании Главного управления труда и социальной защиты населения (ГУТСЗН) в очереди умер житель Донецка Валерий Боденчук. Как сообщают украинские СМИ, об этом 10 августа рассказал сын погибшего Алексей.

Виктор Мараховский Очередь

По словам Алексея, Пенсионный фонд Украины с марта 2016 года не выплачивал отцу пенсию. «У отца не выдержало сердце и нервы, ведь он переживал, что его лишат пенсии из-за того, что он постоянно пересекает линию разграничения», — сказал Алексей.

Медики не смогли реанимировать мужчину, который внезапно почувствовал себя плохо. Дончанин умер в очереди к специалисту, который должен был назначить выплаты.

«Претензий к врачам у меня нет никаких. Сделали, что могли, не удалось его спасти. Сказали, проблемы с сердцем. Я и так знаю, что папино сердце, в конце концов, не выдержало. Он слишком много пережил с начала войны», — рассказал Алексей.

Напомним, 8 августа вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Киев экономит 8 млрд гривен (322 млн долл) в год, прекратив выплаты пенсий украинским пенсионерам, которые проживают на территориях Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР. «То есть, экономия у нас по таким расчетам средств ежегодно составляла приблизительно 8 миллиардов. Мы не допустили выведения с территории Украины этих средств, которые… поступали не пенсионерам, не вынужденным переселенцам, а в карманы «боевиков» и группировок», — рассказал Розенко. При этом он сообщил, что с начала года Пенсионный фонд Украины по представлению СБУ прекратил выплаты 250 тысячам пенсионеров из Донецка и Луганска.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года на блокпосту под Горловкой (Донетчина, под контролем ДНР) умерли двое мирных жителей. Контрольные пункты пропуска ВСУ, ДНР и ЛНР не оборудованы навесами. Из-за длинных очередей людям приходится стоять на солнцепеке от 4 до 24 часов.