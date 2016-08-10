Майами, США, 10 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В Майами (штат Флорида, США) произошла стрельба на служебной парковке международного аэропорта, два человека погибли, сообщает пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

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По предварительным данным, огонь по сотрудникам аэропорта открыл неизвестный, причины происшествия уточняется. Погибли два человека.

В настоящее время парковка открыта, сам аэропорт работает в обычном режиме. На месте происшествия работает полиция.