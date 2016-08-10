Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Политический путь Максима Резника тернист и живописен. Он попал в городской парламент от «Яблока», но вскоре ушел из партии из-за аппаратного конфликта, затем примкнул к «Гражданской платформе» под руководством Михаила Прохорова. Когда партия перешла в другие руки, он оставаться не пожелал и фактически сформировал «шестую» фракцию в петербургском ЗакСе — «группу независимых депутатов», которая объединила его давних соратников, а также депутатов из других фракций, которые сообща решили бороться с властью. Выступления Резника против «политической самокастрации» парламента, за контроль ЗакСа над городским правительством всегда были крайне экспрессивны.

assembly.spb.ru Максим Резник

Городская избирательная комисия отказалась зарегистрировать Максима Рекзника по одномандатному округу, поскольку нашла в его подписных листах много брака.

Политолог Александр Конфисахор считает, что Максим Резник — один из наиболее ярких депутатов нынешнего созыва. «Если не самый яркий. Этот человек имеет свою точку зрения, свое мировоззрение, убеждения, которые не изменяются под влиянием конъюнктуры. Хотя он часто мог бы согласиться с оппонентами, отказаться от своих идей и получить какие-то дивиденды. Но Максим Резник человек честный и искренний», — убежден Конфисахор.

Максим Резник и его соратники прославились и постоянными бесплодными попытками вынести вотумы недоверия многочисленным вице-губернаторам, работа которых их не устраивала, обращениям против «золотых парашютов», которые выдали депутатам Госдумы ради переноса выборов с зимы на осень, намерением организовать референдум против передачи Исаакиевского собора РПЦ, когда над храмом нависла такая угроза. Конфисахор уверен, что в случае, если Резник не попадет в новый созыв, парламент окончательно превратится в «не место для дискуссий», по меткому выражению экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова.

Максим Резник сумел занять определенную нишу в электоральном пространстве Петербурга, признает политолог Евгений Негров, и она достаточно обширна, так как касается не только сторонников самого парламентария, но и политических сил, с которым он так или иначе ассоциируется. В целом, Негров оценивает электоральную поддержку Резника в районе 6−9%, что в мегаполисе является цифрой достаточно существенной. Впрочем, он также обращает внимание, что Максим Резник в последние годы стал агрегатором некоторых политических и экономических инициатив, которым необходима информационная «обкатка» перед официальным запуском. На его взгляд, роль Резника вполне вписывается в консенсус политических элит, который сложился в Петербурге.

Сейчас у Резника все еще есть возможность занять свой старый кабинет в Мариинском дворце — он идет в верхней части общегородского списка Партии роста, список могут зарегистрировать сегодня, 10 августа. Если Горизбирком не станет противиться, Резник почти стопроцентно попадает в парламент.

В Партию роста Резник попал, сделав ставку на Оксану Дмитриеву, хотя будучи в Яблоке он достаточно критично отзывался о ней. После того, как выяснилось, что петербургского депутата могут снять с выборов из-за брака в подписях, Дмитриева публично обещала помочь оспорить это решение. Однако, когда отказ в регистрации озвучили официально, она не стала выпускать никаких громких заявлений. Евгений Негров не видит здесь почвы для конфликта, но отмечает, что, в случае возникновения каких-либо сложностей на политическом пути обоих политиков, Оксана Дмитриева всегда сделает выбор в пользу партии.

«Если придется выбирать между реализацией проекта и личными обязательствами и договоренностями, зная modus operandi Оксаны Генриховны, можно сказать, что она предпочтет проект. Система для нее всегда была важнее, чем частности, хорошо это или плохо», — говорит Негров. Политолог Алексей Шустов подчеркивает, что Резник и Дмитриева идейно очень далеки друг от друга. «Потому что у него есть убеждения, а у нее нет», — говорит Шустов. Но несмотря на это, в связи с тем, что Резник расположился наверху партсписка на этих выборах, поддержать или не поддержать его отдельно от Партии роста Дмитриева уже не сможет.