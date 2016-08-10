Копенгаген, 10 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В центре для беженцев на острове Фюн (Дания) неизвестный привлёк к себе внимание, взобравшись на крышу и угрожая привести в действие взрывное устройство. Об этом сообщили в местной полиции, сообщает The Local.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Человек находится на крыше центра для беженцев. Полиция и спасатели находятся на месте, жители центра эвакуированы», — сообщил сотрудник полиции.

Стоит отметить, что этот центр для беженцев может вместить 500 человек. Является ли человек, угрожавший самоподрывом, беженцем или нет, пока не известно.

Напомним, Евросоюз испытывает серьёзные проблемы с наплывом беженцев, перемещающихся на европейский континет из-за войны в Сирии, Ираке, Ливане и из Южной Азии. В ряде стран ЕС миграционный кризис привёл к внутренним обострениям и усилениям протестных настроений.

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