Киев, 10 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В России силовые структуры «все чаще задерживают и арестовывают граждан Украины по сфабрикованным обвинениям за якобы распространение наркотиков». Об этом 10 августа говорится в сообщении Департамента консульской службы МИДа Украины, опубликованном в аккаунте ведомства в соцсети Facebook.

Keith Allison Арест

«Ситуация вокруг задержания на территории Российской Федерации граждан Украины особо обострена. Наблюдается крайне негативная тенденция к росту количества безосновательно задержанных и арестованных украинцев, которые становятся заложниками обманных и мошеннических действий отдельных посреднических структур, действующих как на территории Украины, так и в России», — говорится в материале.

При этом украинский МИД активизировал информационно-разъяснительную работу с целью предупреждения случаев незаконного задержания и арестов украинцев в РФ. «По результатам встречи с представителями профильных министерств и ведомств Украины, правозащитников и представителей Международной организации миграции, а также матерей граждан Украины, которые привлекаются к уголовной ответственности в РФ по сфабрикованным обвинениям в распространении наркотических веществ, была достигнута договоренность и в дальнейшем активно сотрудничать в вопросах защиты прав и интересов наших соотечественников, которые оказались в трудной ситуации на территории России», — отмечается в сообщении.

Ранее, в апреле, украинский МИД уже призывал граждан Украины не посещать РФ без особой необходимости. При этом украинцам советовали следить за своими вещами, чтобы избежать случаев подброски наркотиков. По данным министерства, «среди российских силовиков распространена практика вовлечения граждан Украины в преступную деятельность по незаконной перевозке наркотических веществ, в том числе — в Российской Федерации, путем предоставления предложений о трудоустройстве экспедиторами для доставки товара в страны ближнего зарубежья». Также украинское внешнеполитическое ведомство обвиняло российские силовые структуры в том, что они скрывают от дипломатических и консульских учреждений Украины в РФ факты задержания граждан Украины.

Напомним, 27 июля на Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти в РФ 30 грамм наркотического вещества, спрятанного в бамперах авто. «В ходе дальнейшего осмотра в заднем бампере был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, предварительно каннабисом», — сообщала пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года СБУ обвинила ФСБ России в массовой вербовке граждан Украины с 2015 года. По словам начальника управления СБУ в Луганской области Олега Козловского, ФСБ развернула «активную вербовочную работу среди населения, в том числе на контролируемой украинской властью территории». Он уточнил, что «чаще всего объектами вербовки становятся люди, выезжающие по делам в Россию или Крым, при этом российские силовики используют шантаж для того, чтобы склонить украинских граждан к негласному сотрудничеству в интересах России». «Известно немало случаев, когда российские спецслужбы вербуют молодых привлекательных девушек специально для того, чтоб в дальнейшем заставить их выведывать секретную информацию через налаживание близких отношений», — рассказал Козловский.

22 июня СБУ обвинила спецслужбы РФ в попытке завербовать сотрудника шифровального подразделения украинского посольства в Москве. За согласие сотрудничать ему обещали помощь в приватизации имущества в Крыму и вывоз семьи в Россию. После этого случая сотрудника посольства вернули на родину, а его семье была обеспечена защита.