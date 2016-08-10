Анкара, 10 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал 10 августа группу турецких предпринимателей сообщать о любом, кого они заподозрят в поддержке проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Associated Press.

cnnturk.com Реджеп Эрдоган

С таким заявлением глава государства выступил на встречи с турецкими экспортерами, в ходе которой он также пообещал продолжить крупномасштабные чистки против подозреваемых в причастности к движению, возглавляемому Гюленом.

По словам Эрдогана, «долгом патриотов является изобличать» сторонников Гюлена, даже если это члены семьи и друзья.

Напомним, официальная Анкара считает, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен причастен к организации военного переворота в Турции 15 — 16 июля, вслед за которым последовала волна арестов и увольнений сотрудников государственных учреждений и военнослужащих.