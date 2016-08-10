Иркутск, 10 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Второе уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту смерти 8-летней воспитанницы Черемховскогопсихоневрологического интерната. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР, уголовное дело по статье «Халатность».

regalacademy.org Суд

По версии следствия, должностные лица психоневрологического интерната допустили массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. В связи с допущенной халатностью сотрудников интерната с 24 июля по 3 августа в больницу госпитализированы 23 воспитанника.5 августа одна из заболевших девочек скончалась. Смерть ребенка наступила от инфекционно-токсического шока, вызванного дизентерией. Еще трое детей находятся в реанимации, 19 воспитанников — в удовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи допрашивают руководствоинтерната, изучают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшиепроизошедшему. Следственные действия проходят и в Черемховской городскойбольнице № 1.