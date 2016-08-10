Москва, 10 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Количество жалоб на детские лагеря возросло, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. Он отметил, что больше всего родители жалуются на недобросовестную работу персонала детских лагерей, антисанитарные условия пребывания, некачественное питание и недостаточное медицинское обслуживание.

Мари Кассат. Дети, играющие на пляже

«С начала работы «горячей линии» зарегестрировано 101 заявление. Все они обрабатываются и остылаются в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор», — сообщил Слепак.

Глава комиссии ОП РФ добавил, что появляются и повторные жалобы. «Удивляет, что в последнее время стало модным писать опровержения по жалобам. При этом никто не общался с заявителями насчет нарушений. Опровержения не связаны с установлением истины, а связаны с обследованием стационарного места отдыха. Рекомендую устанавливать факты произошедшего через общение с родителями», — подчеркнул Слепак.

Напомним, «горячую линию» по проблемами детского отдыха в России открыли после трагедии в Республике Карелия в детском оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро», которая унесла жизни 14 подростков.

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Слепак также напомнил, что неоднократно были озвучены предложения по обязательному лицензированию детских лагерей и проведению проверок. Кроме того, заявлялось о необходимости введения во всех лагерях паспортов безопасности, которые бы подписывали все первые должностные лица. Также предлагалось выделить одного специалиста на каждый лагерь, который бы контролировал детский отдых и решал бы все возникающие проблемы на месте.

Ранее пресс-служба Министерства труда РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина сообщила, что в первом полугодии 2016 года около 1,3 млн российских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в детских оздоровительных лагерях. «Это на 200 тысяч детей больше, чем в январе-июне 2015 года», — уточнил Топилин.

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