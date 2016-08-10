Брюссель, 10 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса не ставят под сомнение членство Турции в «военном блоке» после попытки военного переворота. Об этом говорится в официальном заявлении НАТО, которое было распространено 10 августа.

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«Турция является важным союзником, вносит существенный вклад в совместные усилия НАТО, — говорится в заявлении. — Турция принимает активное участие в принятии совместных решений в то время, когда мы сталкиваемся с величайшими проблемами безопасности за последнее поколение».

При этом в сообщении военной организации отмечается, что Североатлантический альянс рассчитывает на продолжение сотрудничества с Турцией, а Анкара «может рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы крупных городов страны.

Мятеж не удался, к утру преданные властям Турции силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. По предварительным данным, в результате мятежа погибло более 290 человек.