Саранск, 10 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Мордовии возле кладбища в поселке Торбеево вечером 9 августа обнаружено тело 46-летнего местного жителя с огнестрельным ранением, позднее в селе Мальцево обнаружено тело 49-летней женщины, а в лесополосе неподалеку также с огнестрельным ранением тело 44-летнего участкового уполномоченного из органов внутренних дел города Москвы. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского СУ СКР.

kerttu Пистолет в руке преступника

«Следствие не исключает, что преступления совершены одним и тем же лицом и в последующем уголовные дела могут быть соединены в одно производство», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время на местах происшествий работают следователи, назначены судебно-медицинские и баллистические экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается личность подозреваемого.

В то же время пресс-служба управления МВД по Мордовии сообщает о розыске жителя села Мальцево Григория Грязнова, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. По данным правоохранителей, после совершения преступления он выехал из села на поврежденном автомобиле «ВАЗ-21 102» с государственным регистрационным знаком Е 144 РЕ 13 в сторону Зубово-Полянского района республики.

Ведомство также сообщает приметы подозреваемого и просит соблюдать меры предосторожности, поскольку он вооружен и может применить огнестрельное оружие.