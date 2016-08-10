Эр-Рияд, 10 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Авиации коалиции государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией нанесла 10 августа очередной удар по позициям шиитских повстанцев, заявили в командовании коалиции. Об этом сообщает France Press.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

В заявлении коалиции указывается, что удар был нанесен по провинции Амран, расположенной севернее столицы Саны.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда шиитские повстанцы хуситы выступили против президента страны Абда Раббу Мансура Хади. На сторону хуситов встала лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть вооруженных сил страны. Действующий президент Хади был свергнут и был вынужден укрыться в Саудовской Аравии, власти которой в марте 2015 года вмешались в конфликт в стране в рамках коалиции государств Персидского залива на стороне Хади.

В начале 2016 года кровопролитие удалось остановить на некоторое время, однако мирные переговоры, проводимы в Кувейте под эгидой ООН, были сорваны 6 августа. За их срывом последовал налет авиации коалиции на столицу Йемена, в результате которого погибло более 10 человек. На удар по столице повстанцы хуситы ответили пуском двух баллистических ракет, перехваченных 10 августа Саудовской Аравией.