Волгоград, 10 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Волгограде в сфере ЖКХ продолжается «естественный отбор». С рынка предоставления услуг по обслуживанию многоквартирных домов ушли еще четыре управляющие компании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 10 августа, права управлять домами они лишились из-за нарушений и неоднократного невыполнения требований и предписаний, выданных Госжилинспекцией.

Мстислав Добужинский. Дома на улице Даукарно в Каунасе (фрагмент). 1931

Так, из списка лицензиатов исключены УК, в ведение которых находились дома в Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Речь идет о восьми многоэтажных жилых домах. Их обслуживание будет передано другим управляющим организациям по итогам решения общего собрания собственников или по результатам открытого конкурса, проведенного районной администрацией.

В списки претендентов на исключение из реестра лицензиатов попали еще несколько управляющих компаний, обслуживающих 14 многоквартирных домов. В отношении них мировыми судами уже дважды были назначены административные наказания за неисполнение предписаний жилищной инспекции.

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Выявлены и другие нарушения. Так, общие собрания жильцов по выбору УК в отношении нескольких домов были проведены незаконно. По итогам проверок были направлены 16 исковых заявлений в районные суды Волгограда. В результате 15 общих собраний признаны судами недействительными, 13 из них — по выбору одной управляющей компании ООО «УЖФ Советского района». Новые организации будут выбраны по итогам открытых конкурсов, которые планируется провести в ближайшее время.

Добавим, что с начала 2016 года в Волгоградском регионе было выдано 24 лицензии на управление многоквартирными домами. Из 244 лицензиатов, получивших разрешительный документ для работы на территории области, управляет домами 160 компаний.