Владимир, 10 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Образовательная программа была представлена обширным спектром общефорумных и профильных лекций и семинаров, посвящённых темам преподавания медицины и подготовки кадров в здравоохранении.

Василий Суриков. Больная. 1886

Как сообщает пресс-служба форума, день начался с панельной дискуссии «Подготовка преподавателей — фундамент медицинского образования», спикерами которой стали первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Пётр Глыбочко и ректор Российской медицинской академии последипломного образования Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Лариса Мошетова.

В начале встречи Игорь Каграманян обратился к молодым учёным и преподавателям в области здравоохранения: «У вас есть всё, чтобы стать выдающимися специалистами по профильному оказанию медицинской помощи. Обеспечение охраны здоровья населения — это, по сути, важнейшая государственная функция, которая возложена на более чем двухмиллионную армию медицинских работников России».

В свою очередь Пётр Глыбочко в ходе своего выступления рассказал о концепции видения развития современного медицинского образования, которой придерживается Первый МГМУ имени И.М. Сеченова. «В нашем университете мы развили три пути: врач-исследователь, врач-преподаватель и врач-управленец, — рассказал он. — Для того, чтобы подготовить хорошего преподавателя, нужно вкладывать средства и предоставлять возможность проходить стажировку за рубежом. Подготовка врача будущего — это ни что иное, как формирование профессионала международного класса!».

Продолжением образовательной программы четвёртого дня VI смены стали семинары по профилям. Ректор Российской медицинской академии последипломного образования Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Лариса Мошетова рассказала участникам о педагогических кадрах в здравоохранении. «Педагог должен донести научную позицию через образовательные программы, чтобы впоследствии эта позиция внедрилась в практику. Мы должны уметь правильно проектировать и проводить подготовку кадров, а также развивать непрерывное медицинское образование, исходя из постоянных изменений в экономическом, технологическом и других секторах», — отметила Мошетова.

Оценку качества образовательной деятельности как механизма управления уровнем подготовки специалистов молодые медики обсудили с первым проректором по инновационной политике и международной деятельности Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Андреем Свистуновым. Особенно актуальной стала тема онлайн-курсов и вебинаров для студентов медицинских вузов. «Я считаю, что лекции в вузах должны быть более масштабными, раскрывать большой спектр вопросов, а не представлять собой простое зачитывание материала с целью его сдачи на практике», — заявил Андрей Свистунов.

Полилингвальная среда стала темой семинара ректора Сибирского государственного медицинского университета Ольги Кобяковой. Ректор СибГМУ рассказала участникам о необходимых для медиков личностных непрофессиональных навыках, так называемых soft skills, в том числе о важности владения английским языком.

О клиническом мышлении, его формировании и воздействии на результат работы молодые учёные и преподаватели в области здравоохранения больше узнали от ректора Кубанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Сергея Алексеенко. «Конечно, специализация нужна, потому что один человек не сможет разобраться во всех тонкостях человеческого организма, — отметил Алексеенко. — Но при этом не нужно относиться к человеку, как к биороботу, состоящему из разрозненных частей, суставов и тканей. Необходимо видеть организм в целом, чтобы правильно проводить обследование, лечение и реабилитацию».

Помимо этого, сегодня на форуме прошла панельная дискуссия по вопросам эндокринологии. Спикерами встречи выступили академик, профессор, доктор медицинских наук, директор института клинической эндокринологии ФГБУ ЭНЦ Галина Мельниченко, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, менеджер по контролю качества сети клиник «Альфа-Центр Здоровья» ООО «МедАС» Ольга Виноградская, детский эндокринолог, аспирант ФГБУ ЭНЦ Лейла Созаева и научный сотрудник терапевтического отделения эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, врач эндокринолог-генетик Atlas biomed group Ларина Бавыкина.

Вечером участники VI смены смогли посетить мастер-класс от врача-эндокринолога, научного сотрудника лаборатории клэмп-технологий ФГБУ ЭНЦ Екатерины Соркиной, детского эндокринолога, аспиранта ФГБУ ЭНЦ, заместителя председателя общества молодых эндокринологов ФГБУ ЭНЦ Марии Воронцовой и практического психолога клиники эндокринологии и диетологии «Слим Хаус» Надежды Зарецкой. Основная цель мастер-класса — отработка практических навыков общения молодых специалистов с пациентами. В рамках мастер-класса участники разобрали характерные клинические случаи.

Напомним также, что утром 9 августа участниками «Территории смыслов» была запущена акция в поддержку паралимпийской сборной России. Практически все участники, находящиеся на форуме, отправили письма в Паралимпийский комитет России со словами поддержки для наших спортсменов.

Партнёром образовательного дня выступил ФГБУ «Эндокринологический научный центр».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами форума «Территория смыслов на Клязьме» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи. Форум проходит при кураторстве управления президента РФ по внутренней политике.