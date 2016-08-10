Нью-Дели, 10 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Пассажир «Боинга», загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Дубая, спустя неделю после происшествия стал обладателем выигрыша в $1 млн, сообщает 10 августа The Daily Mail.

steenml Лотерея

Гражданин Индии Мохамед Башир Абдул Хадар вместе с родными отправился в отпуск в штат Керала на юге страны. Перед поездкой 62-летний мужчина купил лотерейный билет и выиграл сумму, соответствующую $1 млн.

По словам счастливчика, бог дал ему вторую жизнь, когда уберег от гибели в горящем самолете, а потом благословил крупным выигрышем, чтобы Хадар мог совершать хорошие поступки. Спустя четыре месяца индиец должен выйти в отставку после 37 лет работы в Дубае. Теперь он собирается вернуться в Индию и помогать людям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Emirates, совершавший рейс из индийского аэропорта Тривандрам в Дубай, загорелся на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 300 человек, они успели покинуть горящий лайнер за 45 секунд.

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