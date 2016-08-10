Озёры, Московская область, 10 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Московской области организована проверка деятельности органов опеки и попечительства после убийства приемного ребенка в городе Озёры. Проверки проведут сразу в двух управлениях регионального министерства образования — по городским округам Кашира и Озёры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

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В связи со смертью шестилетней девочки Вероники Ч. в подмосковных Озерах, предположительно от рук ее приемных родителей, прокурор Московской области поручил провести проверку деятельности управления опеки и попечительства регионального министерства образования по городским округам Кашира и Озёры.

Проверку проведут сотрудники аппарата прокуратуры Московской области и работники Озёрской городской прокуратуры.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 6 апреля стало известно об исчезновении с территории частного дома, шестилетней девочки, которая, по словам ее приемных родителей, самостоятельно покинула участок. В течение четырех дней в области велись широкомасштабные поиски ребенка, однако 9 августа ее родители признались в сокрытии смерти Вероники, произошедшей еще в апреле 2016 года. В настоящее время по подозрению в совершении убийства задержаны приёмные родители и бабушка ребёнка.