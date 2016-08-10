Кишинёв, 10 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Кандидатом в президенты Молдавии от правящей коалиции может стать проживающий в Москве 79-летний композитор Евгений Дога. Информацию об этом, появившуюся в ряде молдавских СМИ и в заявлениях экспертов, подтвердил лидер молдавской «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый, передает корреспондент ИА REGNUM.

Diana Ringo Евгений Дога

Ранее Усатый сообщал, что в последние пару месяцев дважды встречался с фактическим руководителем Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком, и по его информации тот готовит выдвижение кандидатом в президенты одного из видных деятелей культуры и искусства.

«Я не хотел озвучивать имён… Но в ряде СМИ уже прошла информация. Я очень сильно расстроюсь, как человек, родившийся и выросший в Молдове, если Евгений Дога станет частью игры Плахотнюка. Очень рассчитываю, что этого не случится», — отметил лидер «Нашей партии».

Тем временем на сайте петиций change.org был инициирован сбор подписей за то, чтобы лишить Евгения Догу российского гражданства за его русофобские и румыноунионистские высказывания. В тексте петиции говорится, что Дога «получает награды от России, премии и зарабатывает, при этом — усердно поливает грязью Россию и русский народ и кричит на всех углах об ущемлении Молдовы и ее граждан «русским империализмом».

Авторы документа недоумевают, как можно «пользоваться деньгами российских налогоплательщиков для продвижения крайне унионистских, прорумынских взглядов». «Евгения Догу необходимо лишить российского гражданства, всех российских премий и наград, и депортировать из России в Молдову. Пусть живет на Родине! На молдавскую пенсию, а не на деньги «оккупантов»!» — говорится в петиции, которую уже подписали несколько сотен человек.

Сам Дога в интервью изданию «Спутник-Молдова» заявил, что никогда не высказывался плохо о России. «Где они нашли мои плохие отзывы в отношении России? Пусть найдут такие мои высказывания. Нет, откуда они вообще это берут? Сами все придумывают и приводят потом. Где я это мог сказать интересно? Даже невозможно комментировать такие глупости. Хотел бы видеть этих «патриотов России на расстоянии», — заявил Дога.

Он также рассказал, что на ближайшее время у него запланированы концерты в РФ. «У меня запланированы концерты в России, такой любимой этими сказителями. Я не знаю, что они сделали для самой России, эти «большие» патриоты. А у меня предстоят концерты в Новосибирске, Красноярске, в Москве и других городах. В Кишиневе выступлю 31 августа (в этот день в Молдавии отмечается праздник «Наш язык» — прим. ИА REGNUM )», — сказал Дога.

Касаемо возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента Молдавии, композитор сказал: «Никак к этому не отношусь, потому что со мной никто не общается. Я знаю то, что знают все. И отношусь так, как к этому относятся все. Никак».

На вопрос о том, готов ли он возглавить Республику Молдова, Дога отметил, что не может даже комментировать это: «Не могу комментировать эти вещи. Это вне меня, поэтому я не могу к этому как-то относиться».

ИА REGNUM напоминает, что Дога уже много лет проживает в столице России Москве. Более того, в 2008 году он был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством». В ходе нечастых визитов на родину, где в начале 90-х годов прошлого века он призывал к изгнанию русских и привлечению их к уголовной ответственности «за сепаратизм», теперь Дога призывает молдаван, покинувших страну, вернуться домой, пока их дома не заняли русские.

В ходе визита в Кишинев накануне молдавских парламентских выборов 2014 года в интервью изданию Unimedia он заявил следующее: «Какой еще Восток?! Прошу, кончайте с этим. Мы в Европе — или мы на Чукотке? Людей оглупляют. Нельзя жить в Европе, а хотеть в Азию. Вы давно не были в Сибири? Вы хотите туда? Я только что приехал оттуда, давал концерты. Одно дело, когда едешь в Сибирь по своей воле, другое — когда тебя везут в телячьем вагоне… Придет время, когда русские будут у нас просить продать им яблоки и купить их газ».

Позже, в декабре 2014 года Дога «осудил» возвращение Крыма в состав России. «Не перестаю задаваться вопросом: почему он должен быть русским? Ведь еще в турецкую войну его грудью защищали не сибиряки. Там сражались и украинцы (Во второй половине 18 века, когда Крым был отвоеван Россией у Турции, никаких «украинцев» не было. Их выведение началось лишь 100 лет спустя в Галиции, а завершили процесс большевики Ленин (памятники которому теперь постоянно «падают» на Украине), Сталин и Хрущев, которых и следует считать настоящими отцами-основателями Украины и украинства — прим. ИА REGNUM ), и даже четыре молдавских полка. Они воевали за Крым. Это исторические факты, а не выдумка» — заявил Евгений Дога.

Напомним, президентские выборы в Молдавии намечены на 30 октября 2016 года.