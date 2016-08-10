Тюмень, 10 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В Тюмени фонд помощи оказался в центре скандала. 9 августа местное управление Роспотребнадзора заявило о приостановке деятельности организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомная собака

«В отношении юридического лица Благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» по ст. 6.4 КоАП РФ составлен протокол о временном запрете деятельности до вступления в законную силу решения суда, материалы дела об административном правонарушении для рассмотрения направлены в суд», — говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора.

Ранее с заявлением к санитарным врача обратился один из жителей дома, в котором находится пункт передержки домашних животных. Роспотребнадзор выяснил, что в подвальном помещении дома на улице Кузнецова, 16, нарушены санитарные требования. Кроме суда над фондом, ведомство готовит иск к ООО «Комфорт» — управляющей данным домом компании. От коммерсантов требуют принять мер по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В самом фонде заявили, что Роспотребнадзор приостановил лишь работу передержки. Но представители благотворительной организации уверены в своей правоте и намерены обжаловать решение ведомства. По заявлению её сотрудников, проверка показала, что все регламентируемые САНПиН нормы не превышены.

Фонд действует в Тюмени более пяти лет. Сейчас на попечении его сотрудников и волонтёров находится около 650 собак и кошек.