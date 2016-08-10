Тюменский фонд помощи животным опровергает запрет на деятельность
Тюмень, 10 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В Тюмени фонд помощи оказался в центре скандала. 9 августа местное управление Роспотребнадзора заявило о приостановке деятельности организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В отношении юридического лица Благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки» по ст. 6.4 КоАП РФ составлен протокол о временном запрете деятельности до вступления в законную силу решения суда, материалы дела об административном правонарушении для рассмотрения направлены в суд», — говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора.
Ранее с заявлением к санитарным врача обратился один из жителей дома, в котором находится пункт передержки домашних животных. Роспотребнадзор выяснил, что в подвальном помещении дома на улице Кузнецова, 16, нарушены санитарные требования. Кроме суда над фондом, ведомство готовит иск к ООО «Комфорт» — управляющей данным домом компании. От коммерсантов требуют принять мер по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В самом фонде заявили, что Роспотребнадзор приостановил лишь работу передержки. Но представители благотворительной организации уверены в своей правоте и намерены обжаловать решение ведомства. По заявлению её сотрудников, проверка показала, что все регламентируемые САНПиН нормы не превышены.
Фонд действует в Тюмени более пяти лет. Сейчас на попечении его сотрудников и волонтёров находится около 650 собак и кошек.