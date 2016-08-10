Калуга, 10 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Региональное отделение ОНФ в Калужской области добилось от РЖД проведения работ по обеспечению доступной среды и безопасности на пригородных железнодорожных станциях Калуги, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM.

По информации сопредседателя регионального штаба ОНФ в Калужской области Дениса Шаулина, в июле этого года общественники организовали мониторинг доступности платформ по московскому направлению Садовая, Азарово, Муратовка и Тихонова Пустынь, где выявили немало нарушений.

После критики ОНФ со стороны железнодорожников последовала конструктивная реакция. В настоящее время калужане уже пользуются отремонтированным переходом по путям на станции Азарово, хотя еще недавно он напоминал скорее полосу препятствий с огромными проемами между рельсами и изношенными фрагментами перехода. Сейчас новая дорожка отвечает необходимым требованиям доступности и безопасности.

На станциях Муратовка и Садовая также начаты ремонтные работы на переходах по путям и съездах с железнодорожных платформ. Как проинформировали общественников представители РЖД, работы будут завершены до 20 августа, а на станции Тихонова Пустынь — до 25 августа 2016 года.

«Проведенные и запланированные работы важны, но в полной мере доступную среду они еще не обеспечат. Мы понимаем, что подавляющее большинство этих сооружений спроектировано и построено еще в советские времена, когда о современных стандартах доступной среды, разумеется, речи не шло. Те же станции Садовая, Азарово, Муратовка были сданы в период с 1963 по 1991 годы. Тем не менее, проблема назрела, и ее необходимо последовательно решать. Первые серьезные шаги сделаны. Рассчитываем на продолжение начатой работы. Тем более, что руководство московского филиала РЖД пообещало нам рассмотреть возможность о включении изменений в свою инвестиционную программу на 2017−2018 годы, предусматривающую создание условий на железнодорожных станциях для маломобильных групп населения», — заявил Денис Шаулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, железнодорожные станции в пригороде Калуги опасны для пассажиров. К тому же дачные маршруты по московскому направлению не отвечают требованиям доступной среды

По информации общественников, ни одна из обследованных железнодорожных станций не отвечает требованиям доступной среды, а некоторые из них даже представляют опасность для жизни и здоровья пассажиров.

Так, на железнодорожной станции Азарово при высоте платформы 1 м 20 см длина спуска с нее составляет всего лишь 6 м 35 см, что почти в два раза меньше нормативного показателя. Переход по железнодорожным путям для маломобильных граждан здесь сопряжен с большими трудностями, поскольку расстояние между рельсами и бетонными фрагментами перехода достигает 20 см и больше.

Неблагополучная ситуация отмечена и на станции Садовая, где съезды с двух платформ гораздо короче нормативной длины. Кроме того, общественники зафиксировали 20-сантиметровый перепад высот между съездом с платформы и примыкающей тротуарной дорожкой.

На станции Муратовка представители ОНФ обнаружили платформу с нормативной длиной спуска, но беспрепятственно свернуть с нее на переход по железнодорожным путям не представляется возможным. На центральном переходе по железнодорожным путям к станции общественники зафиксировали проемы глубиной 35 см и шириной почти 30 см между рельсами и деревянными и бетонными конструкциями перехода. По мнению экспертов, это не только делает путь малодоступным, но и представляет реальную угрозу для пассажиров, поскольку в таких проемах можно травмировать ноги или же при определенных обстоятельствах и вовсе в них застрять.

«На станции Тихонова пустынь мы также обнаружили платформу, съезд с которой имеет нормативную длину. Однако, маломобильные граждане, вступая на переход по железнодорожным путям, тут же сталкиваются с настоящей полосой препятствий высотой 10, 25 и 27 см. Похожая ситуация обстоит и на другом конце платформы. В ходе мониторинга подошла электричка из Калуги, и мы воочию убедились, с каким трудом пожилые граждане преодолевают эти, я бы сказал, агрессивные переходы», — заявил представитель калужского ОНФ Тимофей Косых.