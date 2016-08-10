Вашингтон, 10 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы ЦРУ (май 2010 г. — июнь 2013 г.) Майкл Морелл заявил, что Россия и Иран должны заплатить жизнями своих граждан за то, что они являются опорой для президента Сирии Башара Асада. Кроме того, Иран поддерживал шиитов во время американского вторжения в Ирак, и за это тоже нужно отомстить. Об этом американец заявил в эфире телеканала CBS News.

kremlin.ru Президент Сирии Бараш Асад на встрече с Владимиром Путиным

Морелл подчеркнул, что Тегеран мешал США воевать в Ираке, поставляя оружие шиитам для отпора американским военным. «Иранцы заставили нас поплатиться. Мы должны заставить их поплатиться в Сирии. Мы должны заставить русских поплатиться», — сказал экс-заместитель ЦРУ.

Ведущий программы уточнил, имеется ли в виду убийство граждан России и Ирана. Американец ответил утвердительно, уточнив, что делать эту нужно «скрыто».

"Я хочу расправиться с теми, кого Асад считает опорой своей власти. Я хочу напугать Асада», — пояснил он.

Напомним, 22 февраля президент России Владимир Путин и глава США Барак Обама одобрили план по прекращению огня в Сирии с 27 февраля. Об этом российский президент заявил по телевидению. «Только что состоялся телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. Инициатива разговора исходила от российской стороны, но заинтересованность бесспорно была обоюдной», — сказал он.

Несмотря на договорённость о перемирии, в Сирии периодически происходят нарушения режима прекращения огня. Так, 10 августа Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил, что за сутки российской стороной зафиксировано шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия.

Читайте также: Террористы и «умеренная оппозиция» продолжают обстрелы городов в Сирии