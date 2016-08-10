Москва, 10 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. От возобновления политического диалога и последующей экономической оттепели выиграют все: как турецкий, так и российский бизнес и домохозяйства. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Амедео Презироси. Турецкий базар. XIX век

«Возобновление политического диалога и последующей за ним экономической оттепели ждали все, так как турецкий бизнес очень заинтересован в продолжении сотрудничества с Россией. В этой связи вполне логичным выглядит шаг Анкары к примирению с Москвой», — заявил Козловский.

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В этом отношении особенно важен тот факт, что Россия выразила согласие к продолжению диалога определенно не только в политическом измерении, но и экономическом, подчеркнул руководитель аналитического отдела Grand Capital: «России важны ранее запланированные инвестпроекты, в том числе «Турецкий поток». Не исключаем, что переговоры по нему будут затянуты еще не раз, но сам факт возобновления обсуждения уже говорит о многом».

«Турецкий и российский бизнес и домохозяйства безусловно выиграют от возобновления отношений: турецкий бизнес вернет российскую долю туристического рынка, россияне получат относительно недорогой, а главное комфортный, отдых», — подчеркнул Козловский.

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Напомним, 9 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой был возобновлен диалог между двумя странами. Встреча президентов двух стран стала первой после инцидента с уничтоженным в 2015 году российским бомбардировщиком Су-24. Эрдоган заявил, что турецко-российские отношения вошли в положительное русло, а сотрудничество двух стран внесет вклад в решение многих проблем в регионе.

Наиболее важным итогом встречи двух глав государств стала договоренность о возобновлении сотрудничества России и Турции в энергетической сфере. Теперь работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут возобновлены, как минимум, на турецкой территории. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 9 августа заявил, что строительство первой ветки экспортного газопровода «Турецкий поток» может быть завершено уже во второй половине 2019 года.

В свою очередь, Владимир Путин по итогам встречи также сообщил о скором возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией — это, по словам президента, «является очень важным признаком того, что сближение (двух стран) будет идти еще быстрее». При этом турецкая сторона уже предоставила гарантии безопасности российских туристов на своей территории, подчеркнул президент.

Напомним, что отношения между Россией и Турцией ухудшились после того, как в ноябре прошлого года российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16. В результате происшествия погибли пилот Су-24 и морской пехотинец, участвовавший в спасательной операции на месте крушения бомбардировщика.

Среди санкционных мер, введенных Россией после этого, было ограничение турпотока в Турцию из-за террористических угроз — несмотря на то, что с 1 июля в туроператоры начали продавать туры в Турцию, используя регулярные рейсы, они все еще ждут разрешения на возобновление чартерных рейсов в Турцию.