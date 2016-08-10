Псков, 10 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Пскове дополнительные силы народных дружин начали патрулировать берег реки Псковы в районе улицы Верхне-Береговой, где за минувшие сутки трижды спасали купающихся подростков. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 августа, в пресс-службе муниципалитета, один из случаев закончился гибелью мужчины, спасавшего ребёнка.

Сальвадор Дали. Пляж в Льянэ. 1921

По данным следственных органов, 9 августа 59-летний турист из Мурманской области, прыгнул в реку Пскову, чтобы спасти тонущего ребёнка, однако не справился с течением и утонул. Ребёнок остался жив.

Кроме того, на этом же участке реки едва не погибли ещё двое подростков, которых затянуло в водоворот — их спасли прохожие и полицейские.