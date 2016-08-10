Берлин, 10 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Официальный представитель МИДа ФРГ Савсан Чебли заявила 10 августа, что серия скандальных заявлений кандидата от Республиканской партии на пост главы Белого дома Дональда Трамп демонстрирует, что он в случае избрания будет представлять опасность для всего мира, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Такого мнения придерживается глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер.

По её словам, в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что она не будет комментировать выборы в США, глава германской дипломатии не занимает нейтральных позиций, поскольку считает важным привлечь внимание к той опасности, которую представляет собой Трамп.

«Он [Франк-Вальтер Штайнмайер] не занимает по этому вопросу нейтральную позицию, поскольку он считает, что если проследить за высказываниями Трампа, оказывается, что нужно очень хорошо подумать, что станет с миром… если он действительно станет президентом», — отметила Чебли на регулярной правительственной пресс-конференции.