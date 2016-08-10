Калуга, 10 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



rugby.ru Олимпийская символика в Рио

Спортсменка из калужского Обнинска Екатерина Бирлова в паре с Евгенией Уколовой накануне в играх второго тура на соревнованиях по пляжному волейболу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро проиграла польскому дуэту Моника Бржостек — Кинга Колосинска со счетом 0:2 (19:21, 18:21), сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM.

Это уже второе поражение россиянок на пляжном турнире Олимпийских игр, но у них все же остается шанс на выход в плей-офф соревнований. Для этого российским пляжницам будет нужна только победа над парой соперниц из США — Лорен Фендрик — Брук Свит.

Как сообщало ИА REGNUM, пляжная волейболистка из Калужской области Екатерина Бирлова вместе с Евгенией Уколовой уступили свой первый матч олимпийского турнира в Рио по пляжному волейболу бразильскому дуэту Ларисса Франса — Талита Антунес со счетом 0:2 (14:21, 16:21). Встреча продлилась полчаса.

«Игра сложилась не так, как мы планировали. Бразильянки очень сильная пара, мы настраивались, но делали очень много своих ошибок. Поэтому получился такой счет. Ну ничего, начали плохо — значит, закончим хорошо», — сказала после первого матча калужская спортсменка Екатерина Бирлова.

Напомним, пляжная волейболистка Екатерина Бирлова стала единственной представительницей Калужской области на летних Олимпийских играх в Бразилии. В паре с Евгенией Уколовой она выступает в подгруппе «А». Это уже вторая Олимпиада для калужанки Екатерины Бирловой. Ранее девушка приняла участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Пляжная волейболистка Екатерина Бирлова — мастер спорта международного класса, чемпионка России, вице-чемпионка Европы 2015 года.

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