Москва, 10 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 11 августа, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Курс доллара США вырос на 2,89 копейки до 64,81 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,2349 рубля — он вырос на 47,93 копейки.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 23,1 копейки, она составляет 68,15 рубля.