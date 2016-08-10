Грозный, 10 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что на поражение боксера из Чечни Адлана Абдурашидова на Олимпиаде повлияли слова главного тренера Александра Лебзяка, где тот назвал некоторых членов сборной «туристами». Об этом Кадыров написал на своей официальной странице в Instagram.

glavlist.ru Рамзан Кадыров

Он отметил, что Адлан Абдурашидов достойно бился, но на результат повлияли многие факторы, и они не всегда связаны с тем, что происходит на ринге. Кадыров выразил удивление словами Александра Лебзяка российским СМИ.

«Тональность разговора свидетельствует, что тренер чувствует себя на Олимпиаде в роли туриста. Иначе он не стал бы обзывать российских боксёров туристами, пассажирами, людьми, в глазах которых не видит желания победить, ребятами, жалеющими себя… Это что же происходит? У нас вся огромная страна переживала за олимпийцев, приложила большие усилия, чтобы убрать заслоны на пути в Рио, а главный тренер, выставляет боксеров в качестве детей из детсада или туристов на бразильском маскараде. Я ответственно говорю, что поражение Адлана это — явный проигрыш тренерского состава, ибо подобных заявлений не следовало делать ни при каких обстоятельствах! С каким настроением должны выходить на ринг ребята, которые вместо пожеланий победы, слышат вслед оскорбительное в данной ситуации слово «турист», — пишет Кадыров и заявляет, что несмотря на проигрыш, спортсмена встретят «как воина».

Адлан Абдурашидов из Чеченской республики выступал в составе сборной России в весе до 81 кг. На стадии 1/8 финала он проиграл боксеру из Алжира Реде Бенбазизу. В интервью «Советскому спорту» главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк заявил, что при возможности заменил бы четырех из девяти российских боксеров, не уточнив при имени имен спортсменов.

«Это просто туристы! Я не вижу в их глазах, что они хотят победить. Они жалеют себя. Они попали на Олимпиаду — и все. А ты должен пахать! Мне участники Игр не нужны. Мне необходимы бойцы», — сказал Лебзяк.