Москва, 10 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Студенток санкт-петербургского музыкального техникума имени М. Мусоргского Любовь Старцеву и Виолетту Михайлову оштрафовали за игру на гуслях на Манежной площади в центре Москвы. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Тверской районный суд столицы.

Виктор Васнецов. Гусляры. 1899

«Суд постановил признать Л. Старцеву и В. Михайлову виновными по ч.1 ст. 20.2.2, — огласила судья Елена Ермакова. — Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей каждой».

Согласно решению судьи, обеих учащихся музыкального техникума признали виновными в нарушении общественного порядка.

Отметим, что сами девушки в суд не явились, однако о дате судебного заседания были уведомлены и ходатайств о переносе заседания не подавали.

Напомним, студенток музыкального техникума им. М. Мусоргского задержали на Манежной площади 25 июля 2016 г. Молодые девушки исполняли музыкальные композиции на звончатых гуслях и трехструнной домре. Сотрудники МВД составили против уличных музыкантов протокол об административном правонарушении.