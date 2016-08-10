Москва, 10 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Продажи застройщиков на первичном рынке жилья Москвы и Московской области практически остановились — нисходящая динамика в секторе может продлиться как минимум два года, что вызовет понижение цен на 20−30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил адвокат, президент Гильдии юристов по недвижимости Олег Сухов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Перспективы нисходящей динамики в указанном секторе способны продлиться минимум два года, а цены опуститься примерно на 20−30%», — заявил Сухов.

Негативная динамика сокращения числа сделок и снижения стоимости квадратных метров в новостройках вполне обоснована, подчеркнул адвокат: «К подобной тенденции специалисты были готовы еще два года назад, так же как в настоящее время готовы к дальнейшему падению цен и покупательской активности на весь без исключения рынок недвижимости».

При этом причины такого положения дел вполне очевидны, указал эксперт: «Во-первых, это «сокращение инвестиций в область строительства и недвижимости как недостаточно выгодных, а порой совсем невыгодных источников вложения капитала, причем как со стороны банков и крупных финансовых компаний, так и со стороны частных лиц».

Среди других факторов, по словам юриста, «отсутствие свободных денежных средств у населения и ужесточение ипотечного и обычного кредитования; уменьшение заработных плат и сокращение рабочих мест, неуверенность населения в завтрашнем дне; ухудшение арендного бизнеса на жилье».

Наконец, важную роль сыграло значительное увеличение расходов на недвижимость: «Введенный в 2015 году налог, значительное повышение расходов на капитальный ремонт, эксплуатацию и содержание жилого фонда».

«Население только теперь, с опозданием в несколько лет, начинает осознавать, что недвижимость перестала и уже никогда не будет столь выгодным, в том числе инвестиционным, вложением, каким была последние пятнадцать лет», — подчеркнул адвокат.

Именно по этой причине покупатели на рынок больше не приходят, что приводит к замедлению активности проведения сделок, указал президент Гильдии юристов по недвижимости.

«В перспективе не исключен выброс на рынок значительного количества предложений с целью избавления от лишней или обременительной недвижимости, что приведет к всплеску активности, но и к значительному падению цен на жилье», — заключил Сухов.

Отметим, что 10 августа газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников сообщила о том, что продажи застройщиков на первичном рынке жилья Москвы и Московской области практически остановились. При этом спад продаж идет уже с начала лета, сопровождаясь скачком числа ипотечных сделок и отсутствием покупателей с «живыми деньгами».

В частности, согласно данным управления Росреестра по Москве, в июле было зарегистрировано на 37% больше ипотечных сделок, чем в июне. В итоге 60−65% сделок на рынке недвижимости — ипотечные, передает газета слова председателя совета директоров «Бест-недвижимости» Ирины Доброхотовой.

Участники рынка указывают, что без скидок и акций застройщики не могут продать квартиры, отмечают «Ведомости». При этом в качестве одной из ключевых причин резкого замедления продаж на подмосковном рынке указывается большое количество новостроек.