Пермь, 10 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Индустриальном районе Перми из-за нападения бойцовской собаки пятилетняя девочка пребывает в медикаментозной коме.

Meli1670 Зубы собаки

Семья, уступив просьбам двоих детей, взяла из собачьего приюта «Стафф-сити» трехлетнего стаффордширского терьера 7 августа. В этот же день произошла трагедия: оставшись наедине с пятилетней девочкой, собака откусила ребенку лицо и практически сняла скальп с головы. Об этом сообщает издание «В курсе». Родители едва успели оттащить взбесившегося зверя. В панике они сложили откушенную кожу лица и скальпа своей дочери в пакет из-под продуктов и привезли девочку в больницу.

Сложнейшая операция длилась больше шести часов. Врачи пока опасаются делать какие-либо прогнозы и не знают, приживется ли пришитая заново кожа лица. Из-за большой кровопотери и тяжелого состояния, ребенок находится в медикаментозной коме.

Собаку забрали волонтеры. Они усыпили и похоронили пса. Отметим, что это не единичный случай нападения собак на детей в Пермском крае.

В 2013 году стая бродячих собак напала на шестилетнего мальчика в Мотовилихинском районе Перми. Увидев это, охранник местной автостоянки прогнал животных и вызвал скорую помощь. Ребенок получил множественные раны головы, нижних конечностей, ссадины на груди и животе и был доставлен в отделение экстренной хирургии.

В 2013 году в одном из дворов города Добрянки Пермского края пес-бродяга напал на восьмилетнюю девочку. Собака буквально вцепилась ребенку в голову, разодрав зубами затылок. На следующий день в соседнем дворе это же животное напало на еще одну девочку — сильно искусало ей лицо.

В мае 2015 года в поселке Гамово Пермского района семилетняя девочка шла в школу, когда на нее набросилась стая бродячих собак. Они изорвали на ребенке куртку и очень перепугали ребенка. Спастись первокласснице помогли случайные прохожие.