Кабул, 10 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум.

Командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил 10 августа, что вооруженные силы страны при поддержке США уничтожили около 300 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции, начатой две недели назад, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики ИГИЛ

По его словам, операция, проводимая на востоке страны в провинции Нангархар и ставшая значительным ударом по группировке, проводилась в рамках кампании США по ослаблению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повсюду, где появляются её члены, будь то в Ираке, Сирии или Афганистане.

«Они [армия Афганистана] уничтожили нескольких высокопоставленных лидеров организации и до 300 их боевиков», — отметил в интервью с журналистами. «Очевидно, что получить точные данные сложно, однако это количество представляет собой около 25% всей численности группировки, поэтому это значительный удар по ним», — добавил он.

В Афганистане группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые появилась в начале 2015 года. В самый пик своей деятельности она насчитывала до 3000 тыс. человек, среди которых были члены местных исламистских группировок.