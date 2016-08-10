Самара, 10 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В мониторинге социально-политической жизни Самарской области в июле 2016 года, эксперты указали на шесть негативных событий, пошатнувших устойчивость региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самарский регион попал в список субъектов РФ с пониженной устойчивостью с показателем 5,8 баллов.

Первым в списке негативных событий указано требование ЦИК к губернатору Николаю Меркушкину не допускать вмешательства в деятельность избиркомов всех уровней со стороны органов власти региона, указано в рейтинге Фонда «Петербургская политика».

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Затем идут приговоры к колонии на сроки от 5 до 7 лет самарским блоггерам Дмитрию Бегуну, Наталье Мироновой и Олегу Иванцу, признанным виновными в вымогательстве.

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На третьем месте — выставление группой хакеров «Анонимный интернационал» на аукцион компромата на губернатора Николая Меркушкина и руководство самарской «Единой России»

На четвертом — удовлетворение арбитражным судом иска украинского предприятия «Антонов» к самарскому ОАО «Авиакор — авиационный завод» о выплате 2,9 млн долларов за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов.

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На пятом — заочный арест обвиняемой в мошенничестве лидера партии «Воля» Светланы Пеуновой, которая находится за пределами России.

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На шестом — сообщение ПАРНАС об исчезновении сопредседателя партии по Самарской области Андрея Балина, ранее вызванного на допрос в следственный комитет

Напомним, по информации «Новых известий» группа хакеров «Анонимный интернационал» выставила на аукцион в интернете компромат на губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководство региональной «Единой России». Стоимость лота — 150 биткойнов или порядка 6,5 млн рублей."Компрометирующими, по утверждению хакеров, являются сведения, извлеченные из электронной переписки между самарскими чиновниками, политиками и бизнесменами.

«Содержимое найденных нами ящиков обладает потенциалом «сноса» губернатора, руководства самарской «Единой России», десятка уголовных дел и полной отмены итогов праймериз», — так проанонсировали свой лот продавцы.

«Анонимный интернационал» (также известен как «Шалтай-Болтай») — группировка, прославившаяся публикацией личной почтовой переписки, принадлежащей членам правительства и ряду депутатов», отмечает издание.