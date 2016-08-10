Пермь, 10 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Четыре природных лесных пожара зарегистрированы в Пермском крае за истекшие сутки, 9 августа, в Краснокамском и Гаинском районах. В одном из них введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

pixabay Пожар в лесу

По словам заместителя начальника управления Сергея Лузина, 8 августа в администрации Краснокамского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима «Чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера». Режим ЧС введен на неопределенный срок в связи с тем, что подъезды к очагу пожара затруднены и продолжает гореть травяная подстилка.

Сам пожар был обнаружен еще 3 августа в 2,5 км от города Краснокамска на площади 15 гектаров и локализован через сутки. На данный момент городу и населению ничто не угрожает.

Распространения пожара не допущено. Проводится ликвидация отдельных очагов. На месте работает болотоход. С его помощью удалось провести опашку по периметру площади, на которой бушевал пожар.

Отметим, что дым от лесных пожаров добрался до Перми. Вчера, 9 августа, во второй половине дня западный ветер принес дым в столицу Прикамья.

В ГИС-Центре ПГНИУ корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что действительно отмечали слабое задымление воздуха города в течение нескольких часов. Уже ночью ветер сменил направление на северное, и дым от пожара стал поступать на юг.

«В ближайшие двое суток в Перми ожидается ветер восточной четверти. Дым от пожаров будет распространяться в западном направлении», — отметили синоптики.

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