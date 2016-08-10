Калининград, 10 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Команда морской пехоты ВМФ России победила в международном конкурсе «Морской десант-2016», который прошёл в Калининградской области. В состязаниях участвовали десантники из Китая, Казахстана, Ирана и Венесуэлы, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота.

Дарья Антонова ИА REGNUM Морская Пехота

На 2-м месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, на 3-м — морские пехотинцы ВМС Казахстана. Военнослужащие Боливарианской Республики Венесуэла заняли 4-ю позицию, а замкнули пятерку морские пехотинцы Исламской Республики Иран.

Армейские игры прошли на полигоне Балтийского флота «Хмелёвка». Бойцы состязались в «Гонке преследования» на бронетранспортёрах, проходили «Тропу выживания», а также преодолевали специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой были установлены 19 препятствий.

Завтра, 11 августа, торжественная церемония закрытия конкурса начнётся с высадки десанта на побережье Балтийского моря. Экипаж малого десантного корабля на «Евгений Кочешков» планирует высадить на берег бронетранспортёры БТР-82а с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота.

В мероприятии также будут задействованы до восьми самолётов и вертолётов морской авиации Балтийского флота — бомбардировщики Су-24, ударные вертолёты Ми-24, поисково-спасательные и противолодочные вертолёты Ка-27.