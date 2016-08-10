Осло, 10 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Футболисты мадридского «Реала» облили главного тренера команды Зинедина Зидана водой после матча за Суперкубок УЕФА, в котором «королевский клуб» одержал победу над испанской «Севильей». Соответствующее видео размещено на сайте RT.

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На коротком видеоролике видно, как группа футболистов ворвалась на пресс-конференцию французского специалиста Зидана и начала обливать его водой. При этом спортсмены во главе с капитаном команды Серхио Рамосом напевали песню: «Чемпионы, чемпионы!».

Отметим, что наставник «Реала» недовольства поведением своих подопечных не выражал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа мадридский «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, переиграв в финальном матче испанскую «Севилью». Встреча двух команд, проходившая на стадионе «Леркендал» в норвежском городе Тронхейме, завершилась со счётом 3:2.

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