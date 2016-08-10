Вашингтон, 10 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Компания Niantic, разработавшая набирающую популярность компьютерную игру для мобильных телефонов Pokemon Go, выпустила обновление, которое должно снизить уровень ДТП, подскочивший из-за «ловли» водителями виртуальных персонажей, сообщает сайт gagadget.com.

State Farm За рулём

Среди прочих обновлений, Niantic добавила функцию, фиксирующую быстрое передвижение пользователя в пространстве. Когда оно определяет, что перемещение становится быстрым, пользователя спрашивают, не находится ли он за рулём.

Для продолжения игры хозяин гаджета должен ответить на этот вопрос отрицательно. Причём можно и обмануть приложение, но авторы, таким образом, надеются, что предупреждением остановит ловцов, когда они садятся за руль.

Напомним, Pokemon Go разработала американская компания Niantic совместно с японской The Pokеmon Company. Релиз игры состоялся 6 июля 2016 года в США, Новой Зеландии и Австралии. Приложение продолжает набирать мировую популярность: с момента выхода число скачавших её пользователей превысило 100 млн человек.