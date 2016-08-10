Ярославль, 10 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Полиция изъяла в Некоузском историко-краеведческом музее огнестрельное оружие, которое хранилось там в качестве экспонатов. При этом разрешения на его хранение музею полицией не выдавалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Всего в музее обнаружено 6 единиц огнестрельного оружия и 4 единицы частей такового — все со значительной коррозией. Еще 13 экспонатов определены как предметы вооружения — это ножи, наконечники копий. При этом, как подчеркивают надзорные органы, лицензии на хранение и экспонирование оружия, а также соответствующего разрешения полиции музей не имеет. Впрочем, мер к получению лицензии музей и не предпринимал. Оружие хранилось в металлическом сейфе в комнате, не оборудованной техническими средствами охраны и не соответствующей предъявляемым лицензионным требованиям.

В результате музейные экспонаты были изъяты и переданы на хранение в отдел полиции «Некоузский». Председателю комитета культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта районной администрации внесено представление, по итогам рассмотрения которого директор музея привлечена к дисциплинарной ответственности.

Между тем, источник ИА REGNUM в Некоузе, знакомый с ситуацией, отнюдь не видит в действиях правоохранителей полезного результата.

«Полиция и прокуратура пришли в музей с таким видом, словно готовились «накрыть» целый склад с оружием. А по сути, забрали музейные экспонаты, которые хранились там долгие годы. Все образцы оружия, по информации самого музея, были нерабочими. Но они имели историческую ценность, поэтому для музея это, конечно, потеря. Ведь возвращать экспонаты им не будут, а лицензию музею не получить», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в Некоузе.