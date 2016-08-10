Новосибирск, 10 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Денежные средства компании «Сибмост» по решению Новосибирского арбитражного суда были арестованы. Суд удовлетворил требование Сбербанка об обеспечительных мерах по пяти искам к компании. Общая сумма требований превышает 33 млн рублей. А общий долг компании достиг 1,5 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арестованные деньги

Изначально Сбербанк просил наложить арест на имущество, денежные средства ответчика и запретить ему распоряжаться арестованным имуществом, но суд ограничился арестом средств на счетах.

Насколько данные меры могут отразиться на деятельности корпорации, неизвестно, ни одна из сторон не комментирует решение суда.

Рассмотрение исков назначено на 24 августа и 6, 12, 13 сентября.

Стоит отметить, что в настоящее время в суде рассматривается также дело о банкротстве компании. О несостоятельности «Сибмоста» исковые заявления поступили от строительной компании «Орион», «УК дачное общество «Шарапское», «Горно-Строительная компания», «Центр спецодежды Новосибирск», «Сибтех-Инвест», томское «Областное дорожно-ремонтное строительное управление» и омский «Мостовик». Также в отношении «Сибмоста» арбитражным судом приняты обеспечительные меры по иску «Сургутнефтегазбанка» на 400 миллионов рублей — апелляция будет рассмотрена в конце августа.

Компания «Сибмост» — одна из крупнейших мостостроительных компаний, которая занимается работами по строительству мостов, тоннелей и автомобильных дорог, а также аэропортов и иных сложных объектов.

Именно «Сибмост» в свое время занимался возведением третьего автодорожного мостового перехода через Обь в Новосибирске, названного впоследствии Бугринским мостом. Позже компания предъявила иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и управлению дорожного строительства. Суть разногласий заключалась в том, что, по данным «Сибмоста», сроки строительства третьего новосибирского моста были задержаны, так как мэрия города вовремя не расселила частный сектор на месте строительства. И за то время, пока компания ожидала возможности начать работы, стройматериалы сильно подорожали.