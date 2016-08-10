Березники, Пермский край, 10 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Пермском крае отчим, подозреваемый в убийстве девятилетней березниковской девочки, признан вменяемым. Об этом в эфире телеканала Березники ТВ сообщил старший следователь Следственного отдела по городу Березники Алексей Ситников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Вывод о вменяемости мужчины правоохранительные органы сделали по результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась сначала в Перми, а затем в федеральном Центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Кроме этого, следователи подтвердили, что перед убийстом над ребенком совершено надругательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30-летний сожитель матери девочки задержан по подозрению в убийстве 6 декабря 2016 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве, по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Напомним, утром 5 декабря 2015 года девочка ушла из дома в школу. Однако в школе она не появилась и не пришла домой. Вечером этого же дня взволнованная мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. В розысках приняли участие не только полицейские, но и волонтеры. Информация о пропавшей девочке была распространена по городу, в региональных СМИ и социальных сетях. Девочка была обнаружена полицейскими уже мертвой.

По версии следствия, утром 5 декабря подозреваемый, под предлогом довезти до школы, усадил девочку в свой автомобиль. Но привез ее не в школу, а в гаражный кооператив, где надругался над ребенком и задушил ее. В лесном массиве на окраине города он закопал труп.