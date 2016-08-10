Ставрополь, 10 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум.



juslex.ru Судья

Житель Ставропольского края пойдёт под суд за распространение детской порнографии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие полагает, что 24 летний житель Грачевского района с декабря 2013 по март 2014 года создал страницу в одной из социальных сетей, где размещал в свободном доступе материалы с порнографическими изображениями детей. Дело готовится в суд.

Напомним, в апреле текущего года житель Ставрополя уже был осужден за подобное преступление. Он публиковал порно-снимки детей на странице в «Одноклассниках». Мужчина получил три года колонии общего режима.

Накануне в СКР сообщали о сексуальном преступлении в отношении семилетней девочки в городе Георгиевске. Мужчина 56 лет подозревается в том, что заманил к себе домой девочку, пообещав, что скоро придет его внучка, с которой девочка дружит. Мужчина не только совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, но и снимал фото и видео происходящего на камеру мобильного телефона.

А в июле ИА REGNUM сообщало о том, что 27-летняя жительница поселка Рыздвяного подозревается в секс-насилии над восьмилетней дочерью, снимая также происходящее на камеру своего мобильного телефона.