Москва, 10 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Владимир Попович заявил, что снять эмбарго с ряда продуктов турецкого производства в короткие сроки невозможно. Причина в том, что власти Турции пока не выполнили ряд обязательств, передаёт «Эхо Москвы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция

Отмечается, что Попович возглавил делегацию, направленную Россельхознадзором в Турцию с выездной проверкой до того, как состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. По его мнению, турецкие власти пока не обеспечили безопасности поставок продукции в Россию.

По мнению Поповича, турецкие власти в настоящее время не могут проконтролировать состояние крупных партий овощей и фруктов, поставляемых на экспорт. Формированием партий продукции занимаются фермеры, которые не могут дать гарантии качества товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России и президента Турции. По итогам переговоров Путин заявил, что главной задачей российского и турецкого правительства является выход на докризисный уровень двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

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Министр экономического развития России Алексей Улюкаев по итогам встречи заявил, что российское продовольственное эмбарго на турецкие овощи и фрукты может быть снято в этом году. Однако по словам чиновника, дело не только в юридическом акте отмены эмбарго, но и в соответствии стандартам качества.