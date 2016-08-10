Вашингтон, 10 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Почти пятая часть всех зарегистрированных республиканцев хочет, чтобы миллиардер Дональд Трамп вышел из гонки за кресло главы Белого дома, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

К такому выводу агентство пришло, проведя совместно с компанией Ipsos, опрос общественного мнения, опубликованный 10 августа. Так, около 19% опрошенных считает, что он должен покинуть гонку, тогда как 70% респондентов поддерживают его кандидатуру. Оставшиеся 10% принявших участие в опросе затруднились дать ответ.

В опросе, проведенном 5 — 8 августа, приняло участие 396 зарегистрированных сторонников Республиканской партии.

Среди общего числа избирателей США за отказ баллотироваться Трампа выступает около 44% респондентов, высказавшихся в рамках опроса, в котором принимали участие 1162 человека.