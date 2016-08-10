Омск, 10 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Прокурорская проверка в Омске выявила факты незаконного расходования бюджетных средств резервных фондов. Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, футбольному клубу «Иртыш» неправомерно предоставили из резервного фонда администрации Омска около 14 млн руб. Уточняется, что деньги были выделены, чтобы обеспечить участие омского футбольного клуба в первенстве России по футболу среди команд профессиональной футбольной лиги спортивного сезона 2015−2016 годов.

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Указанные расходы не являлись непредвиденными и не были связаны с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, отметили в прокуратуре.

Прокурор Омска внес мэру города Вячеславу Двораковскому представление. Неправомерно израсходованные бюджетные средства резервного фонда восстановлены, подытожили в ведомстве.

В пресс-службе ФК «Иртыш» эту ситуацию корреспонденту ИА REGNUM не прокомментировали. Президент клуба Игорь Волошок от комментариев также отказался.

Добавим, омский «Иртыш» в сезоне 2016/2017 годов выступает в зоне «Восток» второго дивизиона первенства России по футболу. Всего в текущем первенстве в зоне «Восток» выступают шесть команд. Это «Иртыш», а также футбольные коллективы из Барнаула, Иркутска, Южно-Сахалинска, Читы и Комсомольска-на-Амуре. Финансируется футбольный клуб «Иртыш» из бюджета города Омска.