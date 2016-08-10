Ярославль, 10 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Ярославской отделение «Опоры России» предлагает мэрии города скорректировать Стратегию развития Ярославля до 2020 года, сделав одним из приоритетов туризм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель регионального отделения организации Сергей Выржиковский. Работа над корректировкой стратегии, принятой еще в 2010 году, идет в мэрии и муниципалитете в настоящее время. Проект решения еще не принят. По мнению предпринимательского сообщества, разработчики стратегии недостаточно внимания уделили туризму и школьному питанию.

ИА REGNUM

«Про туризм власти Ярославля говорят много, а что реально сделано? Люки заказали с символикой Золотого кольца. Сложно это даже комментировать. Нужны дополнительные туристические маршруты, информационные киоски. Туристы должны больше времени проводить в городе. Необходима поддержка производителей сувенирной продукции, организация туристических событий федерального масштаба, создание ярославской школы экскурсоводов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ЯРО «Опора России» Сергей Выржиковский.

Другая инициатива предпринимателей касается организации школьного питания. По мнению бизнесменов, упор должен быть сделан на качество еды в школах.

«Сейчас по закону мэрия проводит аукционы на организацию школьного питания. Кто готов кормить дешевле — тот и побеждает! Это абсурд. Нужно прорабатывать другие формы, возможно, муниципально-частного партнерства. Во главу угла должно быть поставлено качество, а не экономия денег. Разве можно экономить на детях» — считает Сергей Выржиковский.

Свои предложения ярославская «Опора» направила ио мэра Ярославля Алексею Малютину. Проект корректировки стратегии предполагает 4 приоритетных направления: развитие человеческого капитала, формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, взаимодействие бизнеса и власти, развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, улучшение условий проживания, а также развитие гражданского общества. В качестве стратегической цели указано повышение качества жизни населения на основе экономического роста.