Анкара, 10 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В конце 2016 — начале 2017 года может состояться очередное заседание российско-турецкого Совета сотрудничества на высшем уровне. Об этом, как передает RT, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы организуем заседание Совета сотрудничества на высшем уровне с Лавровым (глава МИДа РФ Сергей Лавров) самое позднее в начале 2017 года», — сказал турецкий министр.

Напомним, последнее заседание Совета состоялось в 2014 г. в ходе визита главы РФ Владимира Путина в Турцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге впервые после инцидента со сбитым российским самолетом Су-24 и последовавшим за этим охлаждением отношений 2-х стран.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что до ноября 2015 г. отношения между РФ и Турцией были на беспрецедентно высоком уровне, однако после трагедии с российскими военными произошла деградация.

Тем не менее по словам Путина, визит президента Турции в РФ является подтверждением намерения возобновить диалог и восстановить отношения «во имя интересов народов Турции и России».