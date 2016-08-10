Тегеран, 10 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Экс-сотрудник МИДа Ирана, работавший в Лондоне, Сейид Джелал Садатьян прокомментировал агентству ILNA телефонные переговоры президента Ирана Хасана Рухани с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Президент Ирана Хасан Рухани

«Британский премьер прекрасно знает, что Иран столкнулся с трудностями в финансовой и банковской сферах. Поэтому в разговоре с Рухани она выразила готовность Лондона приложить усилия для решения проблем в банковской сфере. Экономика Великобритании сильно зависит от Саудовской Аравии, поэтому они не вмешиваются в спор между Тегераном и Эр-Риядом. В Лондоне знают, что им не решить ближневосточный кризис без сотрудничества с Ираном», — заявил Садатьян.

«Победа на президентских выборах в 2013 г. Хасана Рухани позволила наладить отношения с Великобританией. Мы видим, что ирано-британские отношения восстановлены, в Тегеран приезжал министр иностранных дел Соединенного Королевства Филип Хэммонд, возобновили работу посольства двух стран. В целом отношения вышли на рабочий уровень», — подчеркнул экс-сотрудник иранского МИДа.

9 августа президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры с главой британского правительства. Стороны обсудили реализацию «ядерных соглашений», а также укрепление взаимодействия в финансовой и банковской сферах.