Москва, 10 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Дочь известного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина опровергла слухи о предстоящем судебном процессе с отцом, касающимся алиментов, об этом девушка написала в своем Instagram.

Александр Владимирович Плющев Иосиф Пригожин

По словам 19-летней Данаи Пригожиной, ей не нужны алименты от отца, так как она способна обеспечить себя и является самодостаточным человеком. Слухи о возможном судебном разбирательстве с продюсером она назвала «полнейшим бредом».

Ранее издание StarHit опубликовало интервью с Данаей, где она заявила о том, что является инвалидом по слуху и имеет право на финансовую поддержку со стороны отца, однако тот «не проявляет инициативу» по выплате ей алиментов. Девушка поясняла, что уже обратилась к услугам юриста и намерена судиться с отцом.

Стоит отметить, что после публикации опровержения Instagram Данаи был удален. Одним из поводов охлаждения отношений между Пригожиным и его дочерью от первого брака стало участие девушки в телепроекте «Дом-2».