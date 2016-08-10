Тамбов, 10 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. За первые 7 месяцев 2016 года в Тамбовской области шесть человек заразились энтеровирусным менингитом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Всего в области зафиксировано 20 случае энтеровирусных инфекций. При этом специалисты говорят об увеличении случаев заболевания этой формой менингита — в 2015 году их не было совсем.

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В сообщении отмечается, что 90% заболевших — дети. Каждый пятый из них — ребенок 1−2 лет. Больше всего заболевших детей находятся в возрасте от трех до четырнадцати лет (66,6%). 17 случаев заражения энтеровирусными инфекциями зафиксированы в Тамбове, три случая — в Тамбовском районе. Все случаи заболевания менингитом — в областном центре.

«В Тамбовской области за истекший период 2016 года, в рамках мониторинга за циркуляцией энтеровирусов в объектах внешней среды (сточная вода), энтеровирусы не выделялись. Ситуация по энтеровирусной инфекции находится на контроле Управления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Энтеровирусный менингит — вирусное заболевание, при котором у больного наблюдаются лихорадка, рвота и сильные головные боли. Он вызывается вирусами, которые попадают в организм через кишечник. Болезнь отличается высокой заразностью, поэтому все случаи находятся на учете специалистов.