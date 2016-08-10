Майкоп, 10 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Республике Адыгея десятки чиновников уличены в нарушении закона ко коррупции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры 10 августа, все они понесли заслуженное наказание.

wallspaper.ru Фемида

В текущем году нарушения законодательства, обязывающего представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявлены у 32 должностных лиц. Среди них — 10 государственных гражданских служащих, семи муниципальных служащих, 15 руководителей организаций, подведомственных государственным органам.

По представлениям прокуратуры они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что за первое полугодие в Адыгее было возбуждено 160 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 48 лиц, вскрыто 92 факта взяточничества.

Одно из громких дел этой направленности — разоблачение банды работников правоохранительных органов, которые, по версии следствия, получили взятки на сумму более 5 млн рублей за пропуск большегрузных автомобилей со значительным превышением разрешенной массы. Дело направлено в суд.

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Кроме того, вынесен приговор Майкопского городского суда в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам следственной службы РУФСКН России по Краснодарскому краю, который осужден к 2 годам 9 месяцам лишения свободы за совершение мошенничества.