Харбин, Китай, 10 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Возглавил делегацию председатель Гильдии музыкального менеджмента Российского музыкального союза (РСМ), генеральный директор Первого музыкального издательства (ПМИ) Максим Дмитриев. Как сообщают Вести.ru, вместе с ним в Харбин отправились председатель Союза композиторов России, народный артист России Рашид Калимуллин, заслуженная артистка России пианистка Людмила Берлинская, заслуженный деятель искусств РФ композитор Виктор Цзо и заместитель гендиректора ФГУП «Фирма Мелодия» Карина Абрамян.

Вести.ru Максим Дмитриев

Фестиваль проводится раз в два года уже более полувека. В этом году в его рамках были запланированы свыше тысячи выступлений, в том числе, известного индийского дирижера Зубина Мета, Красноярского камерного оркестра, Государственного камерного оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема, британской певицы Сары Брайтман и многих других артистов со всего мира. Кроме того, в этот раз организаторы поставили перед собой цель популяризировать российскую музыку в КНР, открыть для китайских слушателей новые имена, а для китайских исполнителей — русскую музыку, поэтому в программу вошли и произведения российских композиторов.

Члены российской делегации посетили концерты фестиваля, а также встретились с видными представителями государственных органов и деятелями культуры КНР. В ходе переговоров стороны обсудили и предложение Максима Дмитриева провести следующий фестиваль «Харбинское лето» в Москве. Представители китайской стороны отнеслись к этой идее с большим энтузиазмом и одобрением. Так что, возможно, старейший китайский музыкальный фестиваль распахнет свои двери и для российских слушателей.