Верхняя Салда, Свердловская область, 10 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Свердловской области суд вынес приговор в отношении бывшего начальника Верхнесалдинского отдела дорожной полиции Андрея Бунькова. Он осуждён на один год ограничения свободы за попытку кражи с территории предприятия «Корпорация ВСМПО-АВСМО» более полтонны титана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что дело рассматривалось в особом судебном порядке, так как в ходе следствия Андрей Буньков полностью признал свою вину. Судом установлено, что в начале апреля 2016 года он на личном автомобиле заехал на территорию предприятия и в одном из цехов загрузил в машину 508 килограммов отходов титановых сплавов, общая стоимость которых составляет более ста тысяч рублей. При выезде с территории он был задержан сотрудниками КТП, которые обнаружили в его машине титановые прутья, к которым не прилагались сопроводительные документы.

«Нерадивый представитель ГИБДД Верхней Салды был выявлен и изобличён сотрудниками полиции подразделения собственной безопасности регионального главка. По итогам служебной проверки он был изгнан из органов полиции и никогда не сможет туда вернуться, даже если очень захочет. А теперь он еще и ответил по закону за содеянное. Вновь назначенный на его место глава отдела дорожной полиции «Верхнесалдинский» своевременно проводит необходимые профилактические мероприятия, направленные на искоренение среди личного состава любых предпосылок коррупционных проявлений», — сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.