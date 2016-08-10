Чебоксары, 10 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-июле 2016 года построена 4181 квартира общей площадью 255,6 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24,7%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM Индивидуальное строительство в Чувашии сократилось на 18,2%

Из них строительными компаниями введено 176,5 тыс. кв. метров жилья, что на 27,4% ниже уровня января-июля 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья. Жители Чувашии построили за семь месяцев 89 тыс. кв. метров — это на 18,2% меньше по сравнению с январем-июлем 2015 года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 34 789 рублей. Это на 0,6% выше к уровню января-июля 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии строятся 172 многоквартирных дома общей площадью 1,2 млн кв. жилья, в том числе 70% — с привлечением средств дольщиков. Долевое строительство осуществляют 69 застройщиков, которые возводят 117 объектов.

Напомним, в I полугодии в Чувашии количество договоров долевого участия в жилищном строительстве снизилось на 2% и составило 3372. Число регистрационных сделок с жилыми помещениями сократилось на 29% к I полугодию прошлого года периоду, составив 41 821.